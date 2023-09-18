Британская Mondi продаст свой последний актив в России за 80 млрд рублей

Британская группа Mondi plc договорилась о продаже последнего актива в России АО «Монди Сыктывкар» (производит бумагу «Снегурочка»), сумма сделки составит 80 млрд рублей. Покупателем выступит «дочка» московской девелоперской компании Sezar Group. Об этом говорится в сообщении компании.

По данным ЕГРЮЛ, на которые ссылается «Интерфакс», бенефициаром ООО «Сезар Инвест», который приобретет актив, выступает предприниматель Исай Захаряев. ФАС РФ и правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями уже дали разрешение на сделку.

Ее условия предусматривают, что Mondi получит средства от продажи «Монди Сыктывкар» шестью ежемесячными траншами. Первые четыре платежа составят 13,5 млрд рублей каждый. Первый платеж совершат уже до конца сентября, остальные три произведут до конца года.

После этого покупатель получит право собственности, а британская группа формально завершит выход из страны. Оставшиеся 26 млрд рублей выплатят в рамках двух равных платежей уже после завершения сделки. Их обеспечат аккредитивом. Для продажи также потребуется согласие акционеров Mondi.

Ранее группа уже пыталась продать Сыктывкарский ЛПК компании Augment Investments Limited, близкой к «Фармстандарт» Виктора Харитонина.

В августе прошлого года Mondi заключала соглашение о продаже актива за 95 млрд рублей. Однако к маю текущего года, когда истекал строк действия соглашения, сторонам не удалось получить разрешение на сделку от российских властей.

В 2023 года Mondi смогла продать свой бизнес (три завода в Ярославской, Свердловской и Липецкой областях) компании «Готэк» за 1э.6 млрд рублей.

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