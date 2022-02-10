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Пользователи «AliExpress Россия» смогут зарабатывать на обзорах товаров

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«AliExpress Россия» будет платить пользователям за обзоры товаров в приложении. Авторы смогут получать от 1% до 90% от стоимости рекламируемого товара. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе компании.

Пользователи «AliExpress Россия» смогут зарабатывать на обзорах товаров

В партнерской программе участвуют 90 млн товаров российских и зарубежных продавцов. 

Монетизация доступна с помощью встроенной системы виджетов маркетплейса и интеграции с собственной локальной аффилиатной платформой AE Platform.

Для получения прибыли авторы могут использовать три формата: прямые эфиры, видеоролики и фото с обзорами. Чтобы присоединиться к проекту нужно зарегистрироваться

Конкуренты «AliExpress Россия» — Wildberries, Ozon — используют похожие инструменты для привлечения аудитории, пишет «Коммерсантъ». В прошлом году Wildberries запустил приложение с видеоуроками, консультациями и другим цифровым контентом. На Ozon в этом году появятся новые продукты социальной коммерции, авторы смогут поучаствовать в создании контента.

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