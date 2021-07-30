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Московские власти выделили 5 млрд рублей на субсидии малому и среднему бизнесу

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Власти Москвы выделили дополнительные 5 млрд рублей на субсидии малому и среднему бизнесу. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Московские власти выделили 5 млрд рублей на субсидии малому и среднему бизнесу
  • 1 млрд рублей выделили из городского бюджета на субсидии малому и среднему бизнесу для борьбы с распространением COVID-19. Речь идет о компенсации затрат на мероприятия по профилактике инфекции (не более 15 тысяч рублей на организацию или ИП) и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты (не более 6,5 тысячи рублей на одного сотрудника).

Эти средства смогут получить предприятия общественного питания и компании, работающие в других пострадавших от пандемии отраслях. Их перечень определит Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Получатели субсидий обязаны выполнить требование о проведении обязательной вакцинации персонала, а также соблюдать ограничения, установленные указом мэра Москвы. Заявку на получение субсидии будут принимать в Департаменте предпринимательства с 1 сентября.

  • Еще 4 млрд рублей направят на льготные кредиты для малого и среднего бизнеса. Решение о продлении до 31 декабря программы предоставления льготных стабилизационных кредитов было принято правительством Москвы после обращения бизнес-сообщества.

Компании, осуществляющие деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях, могут получить кредит с максимальной ставкой для заемщика 7%. Размер компенсации по недополученным доходам банка составляет до 8%.

Кредиты выдаются на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Максимальный размер кредита увеличили до 100 млн рублей, а срок субсидирования процентной ставки — до 24 месяцев.

В 2020‒2021 годы в рамках указанной программы льготные кредиты на сумму свыше 132 млрд рублей получили более 18 тысяч компаний. В них работают порядка 127 тысяч человек.

Фото: Unsplash

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