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Россияне переживают из-за денег сильнее, чем за здоровье – исследование

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Россияне переживают из-за денег сильнее, чем за здоровье, гласят результаты исследования, проведенного «Райффайзенбанком». И если раньше жители страны волновались по поводу политики, сейчас же она совсем их не тревожит.

Россияне переживают из-за денег сильнее, чем за здоровье – исследование

В исследовании «Райффайзенбанка» приняли участие 1500 жителей крупных городов страны старше 20 лет, среди них 60% – женщины, 40% – мужчины.

Большинство россиян назвали деньги главным источником стресса – 24% высказались так. Чуть меньше их волнует работа и собственное здоровье – 16% соответственно.

И если же раньше в списке волнующих жителей России тем была политика, то сегодня же она тревожит всего 6% участников исследования.

«Важно следить, чтобы во время стрессовой ситуации вы могли получить направленную поддержку в решении вашего вопроса. Это может быть помощь экспертов, близких, друзей, самоподдержка. Важно не оставаться один на один со стрессом», – отметила клинический психолог, инстаграм-блогер Анна Абраменко.

Согласно результатам исследования, о деньгах никогда не беспокоятся только 4% респондентов, столько же вообще никогда не испытывают стресса.

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Фото: Shutterstock.com

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