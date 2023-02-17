Россиянам смогут совершать переводы за границу через СБП

Россиянам стали доступны денежные переводы через систему быстрых платежей (СБП) в страны ближнего зарубежья. Клиенты «Тинькофф» смогут уже отправить средства в банки Армении, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана.

Перевод происходит в рублях с конвертацией на стороне партнера, а банк при этом становится провайдером между СБП и зарубежными кредитными организациями, сообщили «Известия».

ВТБ, «Открытие» и Новикомбанк также планируют запустить эту услугу в 2023 году. Такие переводы будут актуальны для трудовых мигрантов и уехавших россиян.

Число банков-партнеров будет увеличиваться постепенно, так как многие кредитные зарубежные организации опасаются вторичных санкций, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. При этом интерес к подключению этой системы есть у всех стран ЕАЭС.

Переводы в СБП в третьем квартале 2022 года вышли на рекордные в истории существования системы показатели. За три месяца было проведено 839 млн операций на общую сумму 3,9 трлн рублей. Для оплаты граждане воспользовались СБП 112 млн раз – это абсолютный рекорд.

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