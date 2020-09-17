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РБК: мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Неизвестные перевели на счета контейнерного оператора «Трансконтейнер» свыше 3 млн рублей, сообщила компания. Часть из них принадлежит клиентам Сбербанка, пишет РБК со ссылкой на представителей компании и банка.

РБК: мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

Представитель «Трансконтейнера» рассказал, что служба безопасности зафиксировала всего порядка 80 случаев поступления денежных средств от лиц, не пользовавшихся услугами компании, на общую сумму более 3 млн рублей.

По результатам проверки фактов мошенничества в отношении ПАО «Трансконтейнер» выявлено не было, способов, при помощи которых мошенники могли бы воспользоваться ошибочно поступившими на счет компании денежными средствами, не существует, сказали в контейнерном операторе.

«Таким образом, можно сделать вывод, что вероятное мошенничество совершено исключительно в отношении клиентов Сбербанка», — пояснил представитель «Трансконтейнера».

Сбербанку известно об инцидентах, однако банк не подтверждает объем и число списаний — их значительно меньше, сказал представитель банка.

«Трансконтейнер» принял решение вернуть деньги пострадавшим. Компания направила заявление в Волго-Вятский банк Сбербанка, со счетов которого поступали платежи, о предоставлении реквизитов для возврата средств по сомнительным транзакциям, чтобы банк, в свою очередь, перевел их клиентам. Представитель Сбербанка заверил, что денежные средства вернут клиентам.

Фото: Unsplash

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