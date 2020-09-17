РБК: мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

Неизвестные перевели на счета контейнерного оператора «Трансконтейнер» свыше 3 млн рублей, сообщила компания. Часть из них принадлежит клиентам Сбербанка, пишет РБК со ссылкой на представителей компании и банка.

Представитель «Трансконтейнера» рассказал, что служба безопасности зафиксировала всего порядка 80 случаев поступления денежных средств от лиц, не пользовавшихся услугами компании, на общую сумму более 3 млн рублей.

По результатам проверки фактов мошенничества в отношении ПАО «Трансконтейнер» выявлено не было, способов, при помощи которых мошенники могли бы воспользоваться ошибочно поступившими на счет компании денежными средствами, не существует, сказали в контейнерном операторе.

«Таким образом, можно сделать вывод, что вероятное мошенничество совершено исключительно в отношении клиентов Сбербанка», — пояснил представитель «Трансконтейнера».

Сбербанку известно об инцидентах, однако банк не подтверждает объем и число списаний — их значительно меньше, сказал представитель банка.

«Трансконтейнер» принял решение вернуть деньги пострадавшим. Компания направила заявление в Волго-Вятский банк Сбербанка, со счетов которого поступали платежи, о предоставлении реквизитов для возврата средств по сомнительным транзакциям, чтобы банк, в свою очередь, перевел их клиентам. Представитель Сбербанка заверил, что денежные средства вернут клиентам.

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