Финтех-стартап Ивана Марьясина Monite привлек еще $5 млн — Forbes

Компания-разработчик b2b программного обеспечения для управления финансами Monite провела очередной инвестиционный раунд, в котором привлекла $5 млн от венчурных фондов Third Prime, s16vc, Audeo Ventures и шведской компании по управлению инвестициями Long Run Capital.

Сооснователь и генеральный директор компании Иван Марьясин рассказал об этом в персональном аккаунте в LinkedIn.

«Рады сообщить, что мы удвоили наш стартовый капитал до $10 млн! Этот раунд будет способствовать развитию нашего продукта и запуску новых партнерских проектов в области платежей и финансовых продуктов», — написал он.

На новость обратил внимание Forbes и напомнил, что среди инвесторов компании с российскими корнями также есть знакомые имена: один из партнеров венчурной студий s16vc — это основатель Miro Андрей Хусид.

Monite — высокотехнологичная платформа, которая помогает малому и среднему бизнесу (в том числе маркетплейсам, необанкам, сервисным b2b-стартапам и пр.) наращивать доход за счет умной автоматизации процессов AP / AR и зарабатывая больше на синергии SaaS, дополнительных продаж и электронных платежей.

Компания была основана Иваном Марьясиным и Андреем Корчаком в 2020 году. В 2021 году партнеры привлекли €1,1 млн от венчурных фондов Runa Capital, Tomahawk VC и др.

В 2022 году Monite удалось найти еще $5 млн: проект решили финансировать фонд Point72 Ventures и несколько бизнес-ангелов (после чего стартап попал в рейтинг наиболее перспективных по версии Forbes).

Сейчас компания работает с десятками предприятий в Европе. За счет новых инвестиций руководители платформы намерены наращивать аудиторию и развивать линейку продуктов:

«Мы планируем расширять географию влияния и глубину предоставляемых услуг, охватывая все больше и больше операций от заказа до получения наличных и от заключения контракта до фактической оплаты», — добавляет Иван Марьясин.

Фото на обложке: Monite