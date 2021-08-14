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В Москве и Подмосковье запустили мониторинг такси

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Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

В Москве и Московской области заработала комплексная информационная система «Аналитика работы такси» (сокращенно – КИС «АРТ»). Система должна оптимизировать работу таксистов.

В Москве и Подмосковье запустили мониторинг такси

Столичный департамент транспорта сообщил, что КИС «АРТ» защитит таксистов от переработок, сообщает ТАСС. Система мониторинга запущена 14 августа, но приоритет зарегистрировавшимся водителям агрегаторы такси начали отдавать уже 1 августа.

«[Система] необходима для защиты водителей от переутомления и переработок: по закону каждый водитель может работать 40 часов в неделю, это чистое рабочее время не включает остановки на ремонт и перерывы на отдых», – объяснили в дептрансе Москвы.

Уточняется, что у водителей рабочий день не может длиться дольше 12 часов, а количество этих рабочих дней с ними должен обсуждать работодатель.

Если у водителя (физического лица) нет разрешения на перевозку пассажиров и багажа, ему придется зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и в КИС «АРТ».

Индивидуальным предпринимателям с таким разрешением достаточно будет пройти регистрацию в КИС «АРТ» и добавить соответствующую пометку в своем личном кабинете ИП. В дептрансе сообщили, что почти 97% водителей Москвы и Подмосковья (60 тыс. человек на конец июля) уже зарегистрировались в системе.

Московские власти серьезно взялись за регулирование рынка такси. Они также собираются ввести единый минимальный тариф на поездки (что может обернуться грандиозными убытками для водителей) и обязать таксистов сдавать биометрию.

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Фото: Unsplash

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