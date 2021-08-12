Убытки московских таксистов при введении минимального тарифа составят 5 млрд рублей в год

Введение единого минимального тарифа на поездку в такси в Москве в размере 150 рублей приведет к сокращению заработка таксистов на 4,5-5,1 млрд рублей в год. Законопроект с таким предложением депутаты Госдумы планируют рассмотреть осенью.

Если в Москве установят минимальный базовый тариф за поездку на такси в 150 рублей, водители будут терять деньги из-за отказа пассажиров от поездок, сообщил Forbes со ссылкой на исследование экономического факультета МГУ. Оно посвящено экономическому эффекту, который может создать принятие законопроекта о регулировании такси.

Такой документ депутаты собираются рассмотреть в осеннюю сессию 2021 года. Согласно последней версии законопроекта, власти Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и соседних регионов смогут устанавливать минимальные тарифы для легковых такси.

Чтобы оценить потенциальное влияние нового закона на московский рынок пассажирских перевозок, эксперты использовали данные о среднемесячном заработке водителей такси в Москве и общем числе водителей с лицензией в 2020 году — их оказалось более 64 тысяч человек.

На момент проведения исследования МГУ минимальная стоимость поездки в такси по Москве составляла 99 рублей. Авторы исследования прогнозируют, что если она повысится хотя бы до 150 рублей, 70% пассажиров, которые выбирают тариф «эконом», откажутся от поездок. При этом общее количество поездок на такси во всех ценовых сегментах сократится на 3,1%.

Если минимальная стоимость поездки вырастет до 250 рублей, общее количество поездок во всех ценовых сегментах сократится почти на 14%. При этом введение минимального тарифа в первую очередь сократит число поездок на небольшие расстояния, которые в среднем приносят таксистам более высокий доход, чем дальние поездки.

Также, согласно законопроекту о такси, власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя могут ограничивать количество машин такси в городе. В МГУ рассчитали, что если число машин в Москве снизится по сравнению с 2020 годом хотя бы на 10%, то время подачи такси увеличивается на 7,9-9,8%. Кроме того, из-за долгого ожидания пассажиры начнут отказываться от поездок, что приведет к убыткам 638,6 млн рублей в год.

Основные убытки на рынке такси могут быть связаны с тем, что из-за ограничения количества машин часть водителей вынуждены будут перейти в теневой сектор. Совокупные потери таких водителей, по оценкам МГУ, составят до 475,1 млн рублей в месяц, или до 5,7 млрд рублей в год.

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Фото: Pexels