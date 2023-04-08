В России может закончиться «Монополия»

На фоне ухода с российского рынка американского производителя игрушек Hasbro магазины столкнулись с дефицитом настольной игры «Монополия». Сети распродают запасы 2022 года.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей сетей. Как сообщили изданию в службах поддержки, большинство запасов закончились, а новых поставок «не ожидается».

«Монополию» уже нельзя купить на сайте Hobby Games, а на сайтах Hobby World и «Мосигра» в продаже остались лишь некоторые коллекционные издания, такие как «Монополия: Adventure Time» или «Монополия: Рик и Морти», посвященные одноименным мультфильмам.

В крупнейшей сети магазинов детских товаров «Детский мир» рассказали, что у нее в продаже пока доступны игры «Монополия», но речь идет о запасах прошлого года.

В марте этого года Минпромторг включил игрушки Hasbro в список товаров для поставок в РФ по параллельному импорту, однако в «Детском мире» отметили, что не покупают настольные игры, поскольку они требуют перевода.

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