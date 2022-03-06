Агентство Moody's дважды за неделю понизило кредитный рейтинг России

Рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные рейтинги России по долговым обязательствам в рублях и валюте с «B3» до «Ca». Это уже второе падение за неделю: 3 марта рейтинг опустился с «Baa3» до «B3».

Понижение рейтинга «обусловлено серьезными опасениями по поводу готовности и способности России выплачивать свои долговые обязательства», передает Reuters со ссылкой на представителей рейтингового агентства.

В Moody's считают, что риски дефолта в РФ серьезно возросли.

Агентство также отмечает, что «опасения» вызывают действия Центробанка России и его «капитальный контроль» финансовой сферы, ведущий к «ограничению трансграничных платежей, в том числе по долгам».

Среди таких «вызывающих опасения» мер ЦБ РФ по стабилизации финансовой ситуации, например, запрет нерезидентам из стран, которые ввели санкции против России, переводить деньги из РФ за границу.

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