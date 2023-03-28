Образы муми-троллей запретили использовать в России

Финская компания Moomin Characters, которая владеет правами на произведения писательницы и художницы Туве Янссон, перестала выдавать лицензии на использование образов муми-троллей в России.
Как выяснил Vpost, «Афимолл», один из крупнейших в Москве ТЦ, отменил детский праздник «Весенний фестиваль муми-троллей», запланированный на 24 марта — 2 апреля. Причиной послужил отзыв лицензии правообладателем. Это не единственный случай, пишет издание.
Права на всех персонажей из долины муми-троллей есть у финской Moomin Characters. Из-за санкций она перестала выдавать новые лицензии на использование образов муми-троллей в России и отказалась продлевать действующие соглашения, сообщил представитель компании.
Приостановку оформления новых лицензий «в связи с происходящим в мире» подтвердил и сотрудник агентства Brand4rent, которое представляло интересы Moomin Characters в России. Вместо этого сейчас предлагают оформить лицензию на Чебурашку.
Муми-тролли — бренд, который основан на сказках и комиксах финской писательницы и художницы Туве Янссон. Это истории о сказочных существах, ведущих человеческих образ жизни. Книги про муми-троллей переведены более, чем на 50 языков, а мультфильмы показаны более чем 124 странах.
Moomin Characters была создана в 1958 году Туве и ее братом Ларсом, ей до сих пор управляют члены семьи.
Фото на обложке: Кадр из фильма «Комета в долине муми-троллей»
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