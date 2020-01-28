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Миллиардер Алексей Мордашов объявил о планах создать российский аналог Amazon

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Председатель совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов рассказал о планах объединить свои активы из разных сфер бизнеса в единую экосистему. Об этом бизнесмен заявил Bloomberg.

Миллиардер Алексей Мордашов объявил о планах создать российский аналог Amazon

По словам Мордашова, он намерен продолжать инвестировать в ориентированные на потребителя сектора экономики и в итоге открыть онлайн-ритейлер наподобие Amazon.

«У нас есть несколько инвестиций, связанных с человеческими потребностями: образование, медицина, путешествия и розничная торговля. Мы думаем о создании экосистемы на основе этих активов — своего рода Amazon», — сказал Мордашов, добавив, что «каждая из этих сфер на грани больших изменений».

ТАСС со ссылкой на представителя «Севергрупп» сообщил, что речь идет об объединении продуктового ритейлера «Лента», онлайн-гипермаркета «Утконос», туристической компании TUI (в ней Мордашову принадлежит 25% акций) и технологической компании TalentTech.

В компании не уточнили сроки создания подобной экосистемы.

Фото: kremlin.ru

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