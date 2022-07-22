За год в Москве на 40% выросло число прокатных электросамокатов

В Москве за год количество прокатных электросамокатов выросло на 40% и достигло 35 тыс. штук. В 70% случаях самокаты арендуют, чтобы доехать до метро, остановки и для коротких поездок внутри и между районами.
Средняя поездка составляла 3 км и длилась 24 минуты, сообщили «Известия».
В этом сезоне столичным кикшерингом воспользовались более 1,5 млн человек. Всего они совершили свыше 12 млн поездок,
Кроме того, выросло и число аварий с участием электросамокатов. Самокаты по-прежнему не включили в ПДД. Дептранс Москвы планирует увеличить число медленных зон для безопасности пешеходов.
Эксперты уверены, что для этого необходимы более жесткие меры.
В конце июня Whoosh, Urent и другие кикшеринги заявили о планах существенно увеличить свои парки средств передвижения, поскольку несмотря на логистические сложности рынок продолжает расти.
По данным проекта Truesharing.ru, объем российского кикшеринга в 2021 году был порядка 11–12 млрд рублей, а электросамокатов у всех 50+ участников рынка насчитывалось около 100–110 тыс. самокатов.
Фото на обложке: Unsplash
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