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За год в Москве на 40% выросло число прокатных электросамокатов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В Москве за год количество прокатных электросамокатов выросло на 40% и достигло 35 тыс. штук. В 70% случаях самокаты арендуют, чтобы доехать до метро, остановки и для коротких поездок внутри и между районами.

За год в Москве на 40% выросло число прокатных электросамокатов

Средняя поездка составляла 3 км и длилась 24 минуты, сообщили «Известия».

В этом сезоне столичным кикшерингом воспользовались более 1,5 млн человек. Всего они совершили свыше 12 млн поездок, 

Кроме того, выросло и число аварий с участием электросамокатов. Самокаты по-прежнему не включили в ПДД. Дептранс Москвы планирует увеличить число медленных зон для безопасности пешеходов. 

Эксперты уверены, что для этого необходимы более жесткие меры.

В конце июня Whoosh, Urent и другие кикшеринги заявили о планах существенно увеличить свои парки средств передвижения, поскольку несмотря на логистические сложности рынок продолжает расти.

По данным проекта Truesharing.ru, объем российского кикшеринга в 2021 году был порядка 11–12 млрд рублей, а электросамокатов у всех 50+ участников рынка насчитывалось около 100–110 тыс. самокатов.

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Фото на обложке: Unsplash

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