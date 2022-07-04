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Видеосервисы more.tv и wink объединят в один онлайн-кинотеатр

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Национальная медиа группа» (НМГ) и «Ростелеком» договорились об объединении своих видеосервисов — more.tv и wink соответственно, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей компаний. Новый сервис будет функционировать под брендом wink. 

Видеосервисы more.tv и wink объединят в один онлайн-кинотеатр

В совместном предприятии «Ростелекому» достанется 70%, НМГ — 30%. Принципы формирования СП и его бизнес-структуру определит интеграционный комитет, в котором будут представители обеих сторон. Финальные параметры сделки определят по итогам оценок бизнесов.

Интеграционные процессы планируется завершить до конца 2022 года. СП будет управлять совет директоров, в котором будут представители НМГ и «Ростелекома». Кандидатуру гендиректора объединенного видеосервиса пока не определили. За контентную стратегию будет отвечать НМГ.

В «ТМТ Консалтинг» подсчитали, что объединенный видеосервис займет 12% рынка онлайн-кинотеатров России. В 2021 году доля wink составила 7%, more.tv — 5%. Весь рынок видеосервисов (включая операторские онлайн-кинотеатры) за прошлый год составил, по данным «ТМТ Консалтинг», 53 млрд рублей.

Фото на обложке: Unsplash

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