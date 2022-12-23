Сервис анализа ресурсов поисковой выдачи Semantex провел исследование и узнал, каким банкам при выборе ипотечных продуктов отдают предпочтение пользователи интернета — в лидерах оказались Сбербанк, «Альфа-банк» и ВТБ. Результаты исследования есть в распоряжении RB.RU.

Чаще всего россияне интересуются ипотечными предложениями Сбербанка, «Альфа-банка» и ВТБ