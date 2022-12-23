Чаще всего россияне интересуются ипотечными предложениями Сбербанка, «Альфа-банка» и ВТБ

Сервис анализа ресурсов поисковой выдачи Semantex провел исследование и узнал, каким банкам при выборе ипотечных продуктов отдают предпочтение пользователи интернета — в лидерах оказались Сбербанк, «Альфа-банк» и ВТБ. Результаты исследования есть в распоряжении RB.RU.
Чтобы составить рейтинг банков, которые выбирают пользователи поисковых систем, Semantex проанализировал контент поисковой выдачи по запросам: «где дешевле ипотека», «ипотека», «ипотека 2022», «ипотека банк», «ипотека для молодых», «ипотека отзывы» и другим.
На 13 декабря 2022 года поисковый спрос по вышеперечисленным ключевым словам составил 8 629 888.
Самые обсуждаемые среди пользователей бренды:
- Сбербанк
- ВТБ
- «Альфа-банк»
- «Совкомбанк»
- Банк «Открытие»
- «ДОМ.РФ»
- «Россельхозбанк»
- «Газпромбанк»
- «Росбанк»
- «Тинькофф»
В исследовании отмечается, что большинство пользователей, которые имеют потребность в ипотеке, начинают свой анализ с общих запросов в поисковых системах. На этом этапе россияне хотят получить полную информацию об объекте поиска и, как правило, не переходят на отдельные рекламные предложения.
После просмотра сайтов пользователи формируют более точный набор критериев с характеристиками объекта. Таким образом формируется список брендов, которые его заинтересовали.
Фото на обложке: Unsplash
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