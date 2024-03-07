Объем выданных ипотечных кредитов в январе–феврале откатился к минимуму за 4 года

Российские банки выдали в январе–феврале ипотечные кредиты на общую сумму менее 600 млрд рублей — это самые слабые показатели первых двух месяцев года с 2020-го. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику Frank RG.

В феврале 2024 года физлицам было одобрено 82,8 тыс. ипотечных кредитов на 322,5 млрд рублей, это на 27% меньше в количественном выражении и на 24% в денежном по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Охлаждение в ипотечном сегменте фиксируется второй месяц подряд. За январь—февраль объем предоставленных ссуд на жилье составил 598,4 млрд рублей — это самый низкий уровень за четыре года. Меньший объем ипотеки банки выдали только за первые два месяца 2020 года (498,5 млрд рублей).

Средняя сумма ипотечного кредита также демонстрирует снижение: по сравнению с январем она уменьшилась на 3%, составив 3,89 млн рублей. Это можно сопоставить со значениями июля прошлого года.

Замедления ипотечного кредитования ожидал ЦБ РФ и участники рынка. На это оказали влияние более жесткие условия по льготной ипотеке, которые начали действовать с начала 2024 года: максимальный размер кредита был снижен, а первоначальный взнос повышен с 20 до 30%.

Также были изменены параметры льготных программ для банков: уменьшилась надбавка, по которой для кредиторов рассчитывается возмещение за выдачу льготных кредитов из бюджета. Это условие заставило некоторых крупных игроков выдавать льготную ипотеку только клиентам, которые приобретают жилье у застройщиков–партнеров банка, чтобы получить от девелоперов комиссионные.

Спрос на рыночную ипотеку также слабый — из-за высоких ставок. По состоянию на 1 марта средняя ставка по рыночным программам ипотеки в топ-20 банках оказалась в диапазоне 16,7–16,9%, следует из данных «Дом.РФ».

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