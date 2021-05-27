Власти Москвы назвали десять лучших предпринимателей столицы

Десять московских компаний стали победителями премии «Прорыв года», они получили статуэтку, сертификат, а также право на индивидуальную коммуникационную программу продвижения от правительства Москвы.

В этом году жюри подводило итог конкурса за 2020 год, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Для участия в нем было подано более 4,4 тысячи заявок. Всего в финал вышли 37 компаний, по итогам были определены десять лучших предпринимателей.

Лауреаты второй премии «Прорыв года»

В номинации «Гран-при года» выиграла компания ООО «Фора Роботикс» (Fora robotics). Организация выполняет полный цикл работ по цифровизации производственных предприятий. Генеральный директор компании — Александр Кузнецов.

Победа в номинации «Креативный предприниматель года» досталась генеральному директору компании ООО «Международный генеалогический центр» Артему Маратканову. Компания реализует комплексные проекты по восстановлению истории семьи на основе архивных документов, исследований и экспедиций.

Учредитель и генеральный директор компании ООО «Факультет.нет» (facultet.net) а также мама двоих детей Ксения Грейсман выиграла в номинации «Мама — успешный предприниматель». Она создала первый российский образовательный маркетплейс. Он позволяет подбирать обучение в конкретном городе для конкретного человека.

Номинацию «Молодой предприниматель года» выиграла Александра Герасимова, генеральный директор компании ООО «Фитмост» (Fitmost). Организация продает единые абонементы более чем в тысячу фитнес-клубов, спортивных студий и оздоровительных центров в 13 городах России.

Премию в номинации «Почетный предприниматель года» вручили Олегу Панкратову, руководителю и конструктору предприятия ООО «Игла» (SkinPort). Организация создала инновационную систему интрадермальной доставки вакцин для сезонных или экстренных вакцинаций.

Генеральный директор парка «Сказка» Андрей Кунов получил премию в номинации «Социальный предприниматель года». «Сказка» — это тематический парк аттракционов под открытым небом в Крылатском. Проект сочетает в себе современный подход к развлечениям с бережным отношением к окружающей среде.

В номинации «Стартап года» победителем стала компания ООО «Мой учитель» (УМИУС), генеральный директор и руководитель проекта — Татьяна Кускевич. Компания разработала дистанционные программы и онлайн-тренажеры с многоуровневыми системами контроля и анализа результатов работы для образования детей и взрослых.

Сооснователь и генеральный директор компании ООО «Большая тройка» Артем Седов выиграл в номинации «Цифровой предприниматель года». Его организация занимается разработкой электронных моделей территориальных схем обращения с отходами.

Номинацию «Экспортер года» выиграла компания ООО «С-Инновации», ее генеральный директор — Александр Молодык. Организация разрабатывает и производит высокотемпературные сверхпроводники второго поколения (ВТСП-провод).

Сеть английских детских садов и школ English Preschool Discovery отмечена в номинации «Франшиза года». Организация создает для детей комфортное пространство и домашнюю атмосферу, в которых усвоение языка происходит органично и естественно. Генеральный директор компании — Алиса Чистобаева.

О конкурсе

Конкурс «Прорыв года» создан, чтобы найти представителей малого и среднего предпринимательства, которые добились наибольших успехов в сфере экономики, развитии собственного бизнеса и реализации социальных проектов.

Кроме того, премия позволяет систематизировать опыт работы лучших предприятий и индивидуальных предпринимателей Москвы, чтобы в дальнейшем распространять его среди жителей, в том числе вовлекать горожан в предпринимательскую деятельность.

Первый конкурс состоялся в 2019 году. Тогда победителями стали девять компаний.