Московская биржа проведет вечернюю торговую сессию

2 марта 2020 года Московская биржа начнет тестирование вечерней торговой сессии на рынке акций. Она пройдет с 19:00 до 23:50 мск, и на ней будут торговаться 25 самых ликвидных акций. Об этом сообщается на сайте биржи.

Торги будут проводиться в основном режиме Т+2. Также участникам будут доступны переговорные сделки с центральным контрагентом и режим неполных лотов. Операции репо на вечером проводить не будут.

Вечерняя сессия, по мнению представителей МосБиржи, повысит доступность российского финансового рынка для всех групп инвесторов и предоставит дополнительные возможности для реализации торговых стратегий, в том числе хеджирование и арбитраж со срочным и валютным рынками и международными площадками.

Как сообщается, сначала откроют доступ к 25 самым ликвидным акциям биржи. В течение года их число дойдет до 39, когда в список внесут все акции из индекса МосБиржи. Полноценный запуск вечерних сессий запланирован на конец мая 2020 года.

«Ведомости» отмечают, что биржа собиралась провести вечернюю сессию и торги 50 наиболее ликвидными иностранными акциями еще в III квартале 2018 года, но тогда запуск был отложен на неопределенный срок.