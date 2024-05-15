Мосбиржа приостановит торги акциями владельца «Мать и дитя» с 25 мая из-за перерегистрации компании

Мосбиржа приостановит торги акциями владельца «Мать и дитя» с 25 мая из-за перерегистрации компании. MD Medical Group проводит процесс редомициляции с Кипра в Россию. На фоне новости ценные бумаги компании подешевели на 4,9%.

Торги акциями MD Medical Group, которая владеет сетью медицинских центров «Мать и дитя», будут приостановлены с 25 мая. Об этом сообщила пресс-служба Московской биржи.

На фоне новости депозитарные расписки на акции MD Medical Group подешевели на торговой площадке на 4,9% и на момент публикации материала стоят 1145 рублей за штуку.

22 мая станет последним днем торгов ценными бумагами в режиме T+1. С 24 мая будут доступны торги в режимах T0 и Z0, которыми могут воспользоваться только профессиональные участники рынка.

Приостановка торгов связана с проведением процесса перерегистрации бизнеса MD Medical Group с Кипра в в России. Решение о редомициляции акционеры компании утвердили в феврале 2024 года.

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