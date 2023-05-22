Мосбиржа отчиталась о сокращении квартального объема торгов на 64%

Квартальный объем торгов на Мосбирже упал на 64%, отчиталась площадка. В Q1 2023 сильнее всего снизился объем торгов индексными деривативами – на 87%. При этом чистая прибыль площадки по итогам квартала выросло на 77% год к году.

Объем торгов на Мосбирже в первом квартале текущего года упал на 64,5% по отношению к тому же кварталу 2022 года. Об этом говорится в отчете о финансовых результатах Мосбиржи.

В Q1 2023 объем торгов на площадке составил 3,3 трлн рублей против 9,29 трлн в Q1 2022. Снизились объемы торговли индексными и валютными деривативами, а также контрактами на товарные инструменты – на 87%, 52% и 39% соответственно.

При падении объема торгов Мосбиржа могла увеличить чистую прибыль на 77%. В первом квартале 2023 года площадке удалось заработать 14,3 млрд рублей. Показатель EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) год к году вырос на 72,5% до 19 млрд рублей.

Объем торгов на фондовом рынке Мосбиржи в апреле вырос в два раза – до 3 трлн рублей. Больше всего выросла сумма по операциям с облигациями – в 3,3 раза до 1,4 трлн рублей. Торги на рынке акций приросли на 58,8% до 1,6 трлн рублей, срочный рынок поднялся на 20,8% до 5 трлн рублей.

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