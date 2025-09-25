Мосбиржа инвестирует миллиарды в импортозамещение к 2027

К 2027 году Московская биржа намерена полностью отказаться от иностранного софта и перейти на отечественные решения. Проект оценивается в «миллиарды рублей», но точные суммы компания не раскрывает. Для крупнейшей торговой площадки страны это вопрос не только регуляторного давления, но и стратегической независимости.

План импортозамещения

Директор по информационной безопасности Мосбиржи Сергей Демидов пояснил, что речь идёт не о частичных решениях, а о комплексной программе по замене почти всех систем. Под обновление попадут офисные приложения, бухгалтерия, облачные сервисы и даже специализированные программно-аппаратные комплексы. При этом ключевые платформы, обеспечивающие торги и расчёт, давно создаются силами самой биржи и уже локализованы.

По словам Демидова, программа разделена на несколько этапов. Первый был связан с замещением наиболее уязвимых элементов, где зависимость от иностранных вендоров могла создать прямые угрозы работе биржи. Второй этап сосредоточен на выполнении президентских указов №166 и №250, которые с 2025 года запрещают использовать иностранное ПО и средства защиты информации (СЗИ) из недружественных стран.

Следующие шаги касаются в основном «бэк-офиса»: некритичных, но необходимых для функционирования сервисов.

Деньги и сроки

Проект финансируется из средств самой биржи, и руководство говорит о «миллиардах рублей», не раскрывая точных сумм. Для компании это один из самых масштабных ИТ-бюджетов последних лет: речь идёт о комплексной перестройке технологической инфраструктуры.

Горизонт завершения обозначен на 2027 год. Однако в Мосбирже уточняют, что это скорее плановый рубеж, чем жёсткая дата окончания. В процессе могут появиться новые задачи, требующие продления сроков.

Почему начали раньше других

Импортозамещение для биржи не стало неожиданностью. Компания начала переход ещё в 2014 году, когда впервые оценивала риски работы с иностранными вендорами. С этого момента Мосбиржа целенаправленно отказывалась от облачных решений, где критичная инфраструктура зависела бы от зарубежных партнёров. Это решение оказалось дальновидным.

К 2022 году основные торговые и расчётные системы работали на собственных российских разработках. Поэтому переходный период прошёл без серьёзных сбоев — в отличие от многих других игроков финансового рынка, которые оказались более зависимы от иностранных технологий.

Что осталось заменить

Сейчас программа сосредоточена на замещении так называемой некритичной инфраструктуры. Это офисные системы, кадровый и бухгалтерский учёт, финансовые приложения и облачные сервисы. Их отключение напрямую не останавливает работу торговых площадок, но влияет на внутреннюю эффективность.

Аналитики отмечают, что в этой области уже есть достаточный выбор российских решений. Например, системы документооборота, CRM-платформы, сервисы по зарплате и кадрам. Их внедрение требует времени и адаптации, но технических барьеров меньше, чем при переходе на собственные торговые платформы.

Контекст

Фактически речь идёт о создании полностью автономной цифровой экосистемы, не зависящей от зарубежных решений. Это важный фактор устойчивости в условиях санкций и меняющейся политической среды.

Фото: MTStock Studio / Getty Images