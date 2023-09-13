Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке

Московская биржа сообщила о приостановке торгов на срочном рынке, они прекращены с 9:30 в среду, 13 сентября. Об этом говорится в публикации на сайте площадки.

В сообщении биржи не указаны причины приостановки, однако в пресс-службе площадки пояснили «Интерфаксу», что причиной сбоя стала нештатная работа торгово-клиринговой системы срочного рынка в утреннюю торговую сессию.

В настоящее время проводится диагностика системы. О возобновлении торгов Мосбиржа обещала проинформировать дополнительно.

На срочном рынке торгуются фьючерсы и опционы.

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