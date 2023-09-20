Банк России проверит действия Мосбиржи во время крупного сбоя на срочном рынке

Банк России начал оценку действий Московской биржи во время сбоя на срочном рынке, который случился утром 13 сентября. Об этом сообщают «РБК Инвестиции» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

13 сентября пауза на срочном рынке длилась четыре часа и стала самым длительным перерывом на торгах в этой секции за всю историю Мосбиржи, за исключением приостановки торгов в феврале-марте 2022 года.

Предыдущий рекорд зафиксирован в сентябре 2015 года — тогда из-за технического сбоя торги на срочном рынке не проводили примерно два часа.

«Банк России в настоящий момент проводит оценку действий Московской биржи по реагированию на произошедший сбой», — сообщили изданию в пресс-службе ЦБ РФ.

Представитель финансового регулятора обратил внимание, что закон позволяет организаторам торгов принимать в отдельных случаях решения по признанию сделок незаключенными — в частности, если сделки были заключены с нарушением правил торгов, в том числе в результате технических сбоев.

Часть крупных брокеров, которая ориентирована на массового клиента, подтвердила изданию, что вступила в диалог с Мосбиржей о возмещении убытков.

В ЦБ добавили, что решение Мосбиржи о компенсации убытков, заявленных инвесторами, «является операционной деятельностью организатора торговли». Банк России не вмешивается в в операционную деятельность поднадзорных организаций.

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