На улучшение системы слежения за машинами каршеринга и такси Москвы направят более 29 млн рублей

Столичные власти вложат 29,9 млн руб. в модернизацию системы слежения за машинами каршеринга и такси. Тендер от Московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на сумму 29,9 млн руб. опубликован на сайте госзакупок. На это обратил внимание «Коммерсантъ».

Конкурс направлен на «доработку информационно-аналитической системы мониторинга легкового такси». По данным сайта госзакупок, определение поставщика завершено, но контракт еще не заключен.

Ожидается, что на основе Big Data будет создан механизм наказания водителей без использования традиционных камер слежения за машинами. В мэрии столицы пояснили, что более подробная информация необходима для корректировки организации движения, создания новых парковочных мест, стояночных зон и разбирательства инцидентов с пассажирами.

Система мониторинга такси действует в городе с 2016 года, говорится в сообщении. Она собирает информацию о движении машин такси и каршеринга. Также с ее помощью автоматически проверяется наличие разрешений на работу у водителей такси. Из конкурсного задания следует, что после доработки ЦОДД будет получать более подробные отчеты о:

местах окончания поездок в конкретный период времени,

местах парковки под запрещающими знаками,

нарушениях ПДД и местах, где водители чаще всего превышают скоростной режим.

Кроме того, к созаднию запланирован алгоритм выявления нелегальных такси.

«Например, на тепловой карте будет отмечаться количество проездов и скорость, с которой двигались автомобили каршеринга, а также места, где пользователи оставляли машины под запрещающими знаками», — поясняют в ЦОДД.

Там также добавили, что система позволит более оперативно провести разбирательство, если от пассажиров такси или пользователей каршеринга будут поступать жалобы.

По данным дептранса Москвы, в городе зарегистрировано 56,4 тысяч автомобилей такси, перевозкой занимается около 1 тысячи юрлиц и 12 тысяч ИП. В системе каршеринга работает 6 операторов и 26,5 тысяч машин, ежедневно совершается 140 тысяч поездок.

В ответ на запрос «Яндекс» и «Делимобиль» официальных комментариев не предоставили.

Обновленная система мониторинга сделает рынок прозрачным и регулируемым, позволив проанализировать данные и внедрить «новые инициативы в области урбанистики и транспорта, основываясь на реальной статистике», отмечает сооснователь сервиса BelkaCar Екатерина Макарова.

«Почти все данные, упомянутые в заявлении ЦОДД, уже передаются каждым оператором каршеринга»,— добавляет она.

В начале октября дептранс обязал агрегаторов заказов передавать в региональную навигационно-информационную систему полное досье таксистов: ФИО, номер водительского удостоверения и данные страхового полиса, место трудоустройства, стаж вождения, разрешение на осуществление деятельности, прохождение медосмотра. Механизм передачи данных должен быть организован до конца октября.

Также недавно депутаты предложили обязать агрегаторы такси создавать филиалы во всех регионах, где они оказывают услуги.

Фото: Ivan Kacarov / Shutterstock