Власти хотят обязать агрегаторы такси открывать филиалы в регионах

Депутаты предложили обязать агрегаторы такси создавать филиалы во всех регионах, где они оказывают услуги. Такое положение содержится в законопроекте о регулировании такси, подготовленном ко второму чтению. С документом ознакомился РБК.

Согласно законопроекту, требования к месту жительства или регистрации не распространяются на водителей и таксопарки. Также документ не ограничивает поездки из одного региона в другой.

«Представьте, если агрегатор такси условно зарегистрирован на Дальнем Востоке и работает на территории Белгорода, то куда департаменту транспорта Белгородской области в случае выявления нарушения обращаться в суд? Как ему ездить судиться по каждому нарушению?» — рассказал заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

Агрегаторы такси раскритиковали предложение депутатов. Они заявили, что требование о регистрации в каждом субъекте излишнее и создает административные барьеры для бизнеса. Кроме того, это противоречит сути агрегаторов такси, которые являются информационными сервисами и не имеют объектов производства, привязанных к какой-то территории.

Также компании заявляют, что в тексте законопроекта использованы неясные формулировки, в каком именно виде нужно присутствовать в регионах.