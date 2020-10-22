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Власти хотят обязать агрегаторы такси открывать филиалы в регионах

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Депутаты предложили обязать агрегаторы такси создавать филиалы во всех регионах, где они оказывают услуги. Такое положение содержится в законопроекте о регулировании такси, подготовленном ко второму чтению. С документом ознакомился РБК.

Власти хотят обязать агрегаторы такси открывать филиалы в регионах

Согласно законопроекту, требования к месту жительства или регистрации не распространяются на водителей и таксопарки. Также документ не ограничивает поездки из одного региона в другой. 

«Представьте, если агрегатор такси условно зарегистрирован на Дальнем Востоке и работает на территории Белгорода, то куда департаменту транспорта Белгородской области в случае выявления нарушения обращаться в суд? Как ему ездить судиться по каждому нарушению?» — рассказал заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

Агрегаторы такси раскритиковали предложение депутатов. Они заявили, что требование о регистрации в каждом субъекте излишнее и создает административные барьеры для бизнеса. Кроме того, это противоречит сути агрегаторов такси, которые являются информационными сервисами и не имеют объектов производства, привязанных к какой-то территории.

Также компании заявляют, что в тексте законопроекта использованы неясные формулировки, в каком именно виде нужно присутствовать в регионах.

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