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«Вкусно — и точка» начнет работать на базе мобильных фудтраков

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка» презентует новый формат обслуживания передвижной фудтрак. Первое мобильное заведение начнет свою работу в тестовом режиме на территории ТРК «Красный кит» в Мытищах, передает сообщение компании ТАСС.

«Вкусно — и точка» начнет работать на базе мобильных фудтраков
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Проект реализуется с участием компании Mobitruck. Площадь двух связанных трейлеров составляет 40 кв. м, а их монтаж и демонтаж занимают около трех часов. Мобильное заведение предложит посетителям сокращенное меню с популярными блюдами сети. «Мобильность фудтрака позволит оперативно перемещать его в разные точки, расширяя присутствие сети в тех местах, где невозможно поставить стационарные объекты», ― отмечают в компании.

  • В прошлом году ГК «Теремок» анонсировала запуск в Санкт-Петербурге и Ленинградской области восьми ресторанов и трех фудтраков. В 2023 году компания открыла в этом регионе шесть новых ресторанов, разместила восемь фудтраков и один киоск.

Фото на обложке: Savvapanf Photo / Shutterstock / FOTODOM

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