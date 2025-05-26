«Вкусно — и точка» начнет работать на базе мобильных фудтраков
Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» презентует новый формат обслуживания — передвижной фудтрак. Первое мобильное заведение начнет свою работу в тестовом режиме на территории ТРК «Красный кит» в Мытищах, передает сообщение компании ТАСС.
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Проект реализуется с участием компании Mobitruck. Площадь двух связанных трейлеров составляет 40 кв. м, а их монтаж и демонтаж занимают около трех часов. Мобильное заведение предложит посетителям сокращенное меню с популярными блюдами сети. «Мобильность фудтрака позволит оперативно перемещать его в разные точки, расширяя присутствие сети в тех местах, где невозможно поставить стационарные объекты», ― отмечают в компании.
- В прошлом году ГК «Теремок» анонсировала запуск в Санкт-Петербурге и Ленинградской области восьми ресторанов и трех фудтраков. В 2023 году компания открыла в этом регионе шесть новых ресторанов, разместила восемь фудтраков и один киоск.
Фото на обложке: Savvapanf Photo / Shutterstock / FOTODOM
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