«Теремок» запустит восемь новых ресторанов и три фудтрака в Санкт-Петербруге в 2024 году

Пресс-служба группы компаний «Теремок» сообщила ТАСС, что после заключения на ПМЭФ инвестиционного соглашения на сумму 2,5 млрд рублей с администрацией города, откроет в 2024 году Санкт-Петербурге и области восемь ресторанов и три фудтрака.
Информационное агентство напоминает, что за предыдущий год сеть заработала в Санкт-Петербурге и области более 8 млрд рублей (на 20% больше, чем в 2022 году).
В 2023 году компания открыла в этом регионе шесть новых ресторанов, разместила восемь фудтраков и один киоск. Всего у «Теремка» работает здесь более 50 локаций, не считая открытых по франшизе.
Также непосредственно в Санкт-Петербурге во втором квартале текущего года планируется модернизация кондитерского цеха в ключевом в производственно-логистическом центре сети в регионе, для чего площадь цеха будет увеличена до 700 кв. м (практически в пять раз).
Фото на обложке: Unsplash
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