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Сеть ресторанов русской кухни «Теремок» запустила доставку

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сеть ресторанов русской кухни «Теремок» запустила доставку еды из девяти заведений в Москве. К концу года компания намерена распространить ее на все столичные точки, к весне 2023 года — на заведения в Петербурге и Краснодаре.

Сеть ресторанов русской кухни «Теремок» запустила доставку

Всего в систему собственной доставки подключат 322 заведения. Спрос на доставку готовой еды из ресторанов и кафе увеличился два года назад и продолжает расти, заявили в «Теремке», поэтому там решили развивать собственный сервис, сообщил «Коммересантъ».

Для доставки «Теремок» привлечет курьеров «Яндекс.Доставки». Условия сотрудничества компании не раскрыли.

«Теремок» запустил свой сервис доставки для снижения расходов и зависимости от агрегаторов, но в действительности это сложный бизнес, предположила глава RestCon Елена Перепелица. 

По прогнозам «Infoline-Аналитики», совокупная емкость рынка доставки готовой еды из ресторанов с учетом самовывоза и продуктов из торговых сетей в 2022 году вырастет не менее чем на 40%, до 1,2 трлн рублей. При этом доля доставки из ресторанов снизится с 56% до 47% из-за существенного роста рынка доставки из торговых сетей.

В сентябре «Яндекс» стал владельцем сервиса доставки Delivery Club. Согласно сделке между VK и «Яндексом», VK передает «Яндексу» сервис по доставке Delivery Club, а взамен получит сервисы «Новости» и «Дзен». Стороны подписали документы об обмене активами 23 августа.

Фото на обложке: «Теремок»

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