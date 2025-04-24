Сервисы кикшеринга с начала сезона выписали 26,6 тыс. штрафов

С начала сезона крупнейшие сервисы проката электросамокатов — «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс Go» — выписали около 26,6 тыс. штрафов и заблокировали 190 тыс. пользователей в России. Об этом РБК рассказали в пресс-службах компаний.

Количество штрафных санкций выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В компаниях связывают это с ростом спроса на шеринговые электросамокаты, повышением точности отслеживания нарушений и усилением сотрудничества с городами в части мониторинга поездок.

Около трети всех блокировок пришлось на аккаунты несовершеннолетних или пользователей, которые передали им управление электросамокатами. Сервисы выявляют такие случаи благодаря обращениям в поддержку с фото- и видеодоказательствами, а также за счет собственных технических решений, включая данные сотовых операторов, банковских сервисов и интеграцию с Mos ID.

Наибольшее количество нарушений (70%) касается неправильной парковки. Также фиксируются проезд на пешеходном переходе (15%), езда на одном самокате вдвоем (10%), движение в неположенном месте, вандализм и передача управления несовершеннолетним. Нарушения выявляют камеры, команды операторов, правоохранительные органы и «неравнодушные жители города», которые отправляют жалобы в службу поддержки или чат-бот.

В конце мая прошлого года Ассоциация операторов микромобильности рассказала о повышении размеров штрафов за нарушение как ПДД, так и собственных правил компаний кикшеринга. За передачу управления электросамокатом ребенку полагается штраф в 10 тыс. рублей, а за управление электросамокатом в состоянии опьянения либо причинение вреда здоровью или имуществу в результате ДТП по вине пользователя — до 150 тыс. рублей.

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