Столичные власти вновь вводят ограничения из-за распространения коронавируса. Так, работодателям рекомендуют перевести как можно больше сотрудников на удаленку. Об этом говорится в блоге мэра Москвы Сергея Собянина.

В Москве вновь вводят ограничения из-за коронавируса