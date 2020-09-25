Новости
В Москве вновь вводят ограничения из-за коронавируса
Новости
Анна Оленькова
Столичные власти вновь вводят ограничения из-за распространения коронавируса. Так, работодателям рекомендуют перевести как можно больше сотрудников на удаленку. Об этом говорится в блоге мэра Москвы Сергея Собянина.
В Москве вновь вводят ограничения из-за коронавирусаАнна Оленькова
С 28 сентября вводятся следующие меры:
- Москвичей старше 65 лет и людей более молодого возраста, страдающих хроническими заболеваниями, просят оставаться дома и временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно. Прогулки и занятия спортом на воздухе не ограничиваются.
- Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется перейти на удаленку или взять отпуск.
- Руководителям компаний и организаций рекомендуется перевести как можно больше сотрудников на работу из дома, а также обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических мер на рабочих местах. Речь идет о дезинфекции, использовании средств индивидуальной защиты, социальной дистанции, измерении температуры работников и тестировании на коронавирус.
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