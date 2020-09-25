Московскую систему видеонаблюдения запустят в 10 городах

Систему распознавания лиц, которая уже работает в Москве, начали распространять в России. Пилотный проект уже запущен в 10 городах, в том числе Нижнем Новгороде. Разработала систему компания NtechLab, недавно привлекшая больше 1 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Система позволяет отслеживать жителей по биометрическим данным. Так, в Нижнем Новгороде к единой сети видеонаблюдения с функцией распознавания лиц будет подключено 3 тысячи камер. Ими оснастят общественное пространство, остановки и домофоны.

«Часть из них может заработать уже до конца 2020 года — это более 350 остановок, на каждой из которых будет находиться по четыре камеры, из них две или три будут c функцией распознавания лиц», — рассказал изданию сооснователь NtechLab Александр Кабаков.

Систему будут применять для поиска нарушителей карантина, розыска преступников, чьи фотографии есть в базах данных МВД. Также, благодаря определению количества людей на остановках, можно будет спрогнозировать загруженность общественного транспорта и оптимизировать транспортные потоки.

Сколько будет стоить такая система видеонаблюдения, не раскрывается. По данным экспертов, ее внедрение в среднем обойдется в 100–110 млн рублей на крупный город. Также не называются другие города, где проходят пилоты.

«Мы в процессе формирования технического задания и начальной цены контракта. Обсчитаем все в зависимости от масштабов системы», — пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

NtechLab — разработчик технологий компьютерного зрения на базе ИИ и нейронных сетей. На этой неделе стало известно, что компания привлекла больше 1 млрд рублей от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и суверенных фондов Ближнего Востока. Также сообщалось, что NtechLab вместе с MedPoint24 разработала программно-аппаратный комплекс для проверки состояния здоровья сотрудников.

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