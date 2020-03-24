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В Москве запущен онлайн-штаб для бизнеса по экономическим вопросам

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Власти Москвы создали Центр поддержки экономики Москвы. На сайте Центра будут собираться предложения от бизнесменов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В Москве запущен онлайн-штаб для бизнеса по экономическим вопросам

На основе полученной информации предпринимателей будут информировать о текущей ситуации и принятых решениях.

«Власти Москвы и бизнес объединяют усилия в борьбе с экономическими последствиями пандемии <…>. Cоздан Центр поддержки экономики Москвы, его возглавил Кирилл Пуртов, министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города», — сообщил заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Центр оказывает бизнесу информационную и аналитическую помощь, а также координирует вопросы, связанные с разработкой новых мер поддержки. Особое внимание уделяется отраслям, которые сильнее остальных пострадали от ухудшения экономической ситуации в условиях борьбы с коронавирусом.

Телефон горячей линии: +7 (495) 539-59-99. Звонки принимаются в рабочие дни с 09:00 до 18:00. Отправить запрос также можно с помощью формы обратной связи, размещенной на сайте центра.

Фото: Unsplash

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