Власти Москвы создали Центр поддержки экономики Москвы. На сайте Центра будут собираться предложения от бизнесменов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В Москве запущен онлайн-штаб для бизнеса по экономическим вопросам