Архитектурный совет утвердил проект строительства самого высокого здания в Москве. Высота небоскреба составит почти 400 метров, он расположится рядом с бизнес-центром «Москва-Сити».
Небоскреб высотой почти 400 метров планируют построить рядом с бизнес-центром «Москва-Сити» возле моста «Багратион». Об этом сообщил архитектурный совет Москвы, уточнив, что проект строительства утвержден.
Площадь здания, насчитывающего 80 этажей, составит 196 тысяч кв. м. В нем разместится комплекс с торговыми объектами, кафе, офисными помещениями, фитнес-центрами.
Строительством небоскреба займется подконтрольное ВТБ ООО «Галс-Девелопмент». Возведения здания планируют закончить к 2030 году. Проект небоскреба, имеющего рабочее название «Палитра», разработало бюро «Спич».
В мае 2021 года «Газпром» сообщил о планах построить в Петербурге рядом с «Лахта Центром» небоскреб высотой 703 метра, который может стать вторым по высоте зданием в мире. Позже стало известно о планах «Газпрома» построить там еще один небоскреб.
Фото: архитектурный совет Москвы
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