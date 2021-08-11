В Москве тестируют квантовую сеть

Евгения Хрисанфова
Между университетами МТУСИ и НИТУ «МИСиС» в тестовом режиме запустили квантовую сеть. По словам создателей сети, с ее помощью можно реализовать проекты в сфере информационной безопасности.
В Москве тестируют квантовую сетьЕвгения Хрисанфова
Теперь организации смогут разрабатывать приложения для защиты данных с помощью квантовой криптографии.
Основное преимущество нашей квантовой сети — в ее открытости по сравнению с теми, что разрабатывались ранее. Мы хотим создать новый подход к разработке через технологичную и доступную инфраструктуру. На мой взгляд, это может радикально поменять рынок квантовых коммуникаций.
В этом проекте могут участвовать как разработчики ПО, так и организации, желающие подключить опытные участки своей инфраструктуры для внедрения квантово-защищенных решений, потребность в которых постоянно растет.
Над проектом работали члены консорциума Центра компетенций НТИ «Квантовые коммуникации» НИТУ «МИСиС»: МТУСИ, QRate и «Код Безопасности».
Фото на обложке: Unsplash
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