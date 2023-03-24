Экспорт товаров из Московской области в ОАЭ вырос в 2022 году в четыре раза

В 2022 году Московская область (МО) экспортировала в ОАЭ товаров на сумму в четыре раза больше, чем годом ранее, рассказали в региональном министерстве инвестиций, промышленности и науки. В денежном выражении объемы поставок оцениваются в $454 млн.
По словам министра инвестиций, промышленности и науки МО Екатерины Зиновьевой, ведомство активно наращивает инвестиционное взаимодействие между страной и регионом. Особенно это касается усиления присутствия компаний из МО в ОАЭ. Рост объемов экспорта свидетельствует об эффективности такой работы, отмечает Зиновьева.
«Если в 2018 году Подмосковье поставило в Эмираты продукции на $43,9 млн, то в 2021 году — на $120,9 млн, что в 2,8 раза выше объемов годового экспорта четырехлетней давности. Экспорт в эту страну в 2022 году в сравнении с 2021 годом вырос еще значительнее», — приводит пресс-служба слова главы ведомства.
По итогам 2022 года ОАЭ заняли восьмое место в топе получателей подмосковной продукции. Основную долю экспорта составили какао и продукты из него, а также безалкогольные напитки, химические волокна и уксус.
По данным Минпромторга России, в минувшем году товарооборот РФ и ОАЭ достиг рекордных объемов. Он составил $9 млрд, что почти на 70% выше показателей 2021 года.
Фото на обложке: Rasto SK /
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