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Товарооборот России и ОАЭ достиг рекордных объемов в 2022 году

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

За минувший год товарооборот России и ОАЭ увеличился на 68%, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Товарооборот России и ОАЭ достиг рекордных объемов в 2022 году

Министр сообщил, что в 2022 году товарооборот двух стран достиг $9 млрд. Это рекордный показатель за всю историю торговых отношений РФ и ОАЭ.

Так, общий объем экспорта в Эмираты из России увеличился до $8,5 млрд, это на 71% больше результатов 2021 года. Импорт при этом вырос на 6%, до $500 млн.

«ОАЭ сохранили за собой первое место среди стран арабского мира по объему товарооборота с Российской Федерацией», — сказал Мантуров, его цитирует РИА Новости.

По словам главы ведомства, сотрудничество продолжает активно развиваться.

Ранее в Дубае открылось первое заведение российской сети «Додо Пицца». В первые недели работы меню ресторана пополнилось пиццей, чей рецепт помог создать ChatGPT.

Кроме того, по версии Arabian Business, основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров стал самым влиятельным человеком в Дубае.

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Фото на обложке: Unsplash

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