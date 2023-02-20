Товарооборот России и ОАЭ достиг рекордных объемов в 2022 году

За минувший год товарооборот России и ОАЭ увеличился на 68%, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Министр сообщил, что в 2022 году товарооборот двух стран достиг $9 млрд. Это рекордный показатель за всю историю торговых отношений РФ и ОАЭ.

Так, общий объем экспорта в Эмираты из России увеличился до $8,5 млрд, это на 71% больше результатов 2021 года. Импорт при этом вырос на 6%, до $500 млн.

«ОАЭ сохранили за собой первое место среди стран арабского мира по объему товарооборота с Российской Федерацией», — сказал Мантуров, его цитирует РИА Новости.

По словам главы ведомства, сотрудничество продолжает активно развиваться.

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