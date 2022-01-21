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Московские предприятия из пострадавших отраслей увеличили оборот почти на 63% в 2021 году

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Оборот московских предприятий наиболее пострадавших от пандемии отраслей — гостиниц, общепита, торговли и других — в 2021 году вырос на 62,7% год к году и составил 4,8 трлн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Московские предприятия из пострадавших отраслей увеличили оборот почти на 63% в 2021 году

Лучший результат по обороту пострадавшие отрасли показали в четвертом квартале прошлого года. В октябре и ноябре показатель равнялся 460 млрд рублей, несмотря на 11 нерабочих дней. В декабре выручка пострадавших отраслей выросла на 25% относительно ноября — до 576 млрд рублей.

Обороты пострадавших отраслей превысили и допандемийный уровень: во втором полугодии 2021 года показатель был на 43% выше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Лидерами роста стали гостиницы — их оборот по сравнению с 2019 годом вырос на 94%, до 80 млрд рублей. Также в топе по росту показателя СМИ и полиграфия, сфера бытовых услуг, пострадавшие секторы торговли, стоматология, предприяти общепита.

Отмечается, что у большинства пострадавших отраслей в 2021 году получилось восстановить допандемийные обороты. Исключением стали турооператоры: они нарастили выручку на 73% по сравнению с 2020 годом, однако показатель все равно меньше уровня 2019 года.

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Фото на обложке: Unsplash

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