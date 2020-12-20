Moscow Seed Fund вложил 18 млн рублей в проект по созданию растворяющихся в коже микроигл

Фонд развития венчурного инвестирования Moscow Seed Fund, учрежденный столичным департаментом предпринимательства и инновационного развития, вложился в компанию «Микронидл Индастриал». Об этом Rusbase сообщила пресс-служба департамента.

«Микронидл Индастриал» занимается разработкой и производством биорастворимых микроигл. Они способны доставлять в кожу на заданную глубину средства для лечебных или косметологических целей, представляют собой полимер со спресованным действующим веществом. Попадая в кожу, субстанция начинает действовать, а иглы растворяются.

Проект был запущен предпринимателями Василием Звездиным и Юрием Силовым в 2014 году. Через два года компания стала резидентом Фонда «Сколково». В результате коллаборации с ведущими бьюти-экспертами были созданы аппликаторы с эпидермальными микроиглами с гиалуроновой кислотой и другими веществами с омолаживающим эффектом.

По версии журнала Scientific American, микроиглы вошли в топ-10 развивающихся технологий 2020 года. Разработка столичного стартапа сократила время процедуры с 3-4 часов до 20-25 минут (в сравнению с зарубежными аналогами). Компания запатентовала микроиглы, способ их изготовления и собственную производственную платформу.

Полученные 18 млн рублей компания направит на регистрацию продукции на зарубежных рынках, расширение производства, получение патентов, а также запуск новых продуктов. Сейчас команда работает над регистрацией микроигольных аппликаторов в качестве медицинских изделий в США.

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