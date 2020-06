Москва заняла 18 место в рейтинге самых технологичных городов Европы

Первое место рейтинга Tech Cities of the Future 2020/21 занимает Лондон. Составители отметили капитал, талант и инфраструктуру города лучшими в Европе. Помимо Лондона, в первую пятерку вошли Париж, Дублин, Амстердам, Берлин. В топ-10 также попали Мюнхен, Бухарест, Барселона, Белфаст, Кембридж.

Рейтинг был составлен журналом fDi Intelligence и изданием о технологиях и инновациях TNW (The Next Web) впервые. Он сформирован на основе результатов, которые города набрали в пяти категориях:

экономический потенциал,

инновации и привлекательность,

уровень прямых иностранных инвестиций,

экосистема стартапов,

рентабельность.

Дополнительные баллы присваивались, если город попал в отдельную, шестую категорию FDI Strategy, сформированную на основе собственных опросов fDi Intelligence.

На соседних с Москвой позициях разместились Рединг (Великобритания, 17 место) и Хельсинки (Финляндия, 19 место).

«В городе создана благоприятная среда для развития стартапов и цифровых платформ. Работа по внедрению инновационных решений в жизнь города показала свою востребованность в период режима временных ограничений, когда резко вырос спрос на получение услуг и товаров с помощью онлайн-сервисов», — отметил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

Журнал fDi входит в Financial Times Group и составляет рейтинги городов и регионов с точки зрения их перспективного развития в ближайшие два года. Помимо Tech Cities of the Future, издание каждые два года публикует комплексный рейтинг European Cities and Regions of the Future. В его последнем издании Москва попала в топ-10.

Фото: Olenev Nikita / Shutterstock