Москва вошла в топ-20 рейтинга цифровой трансформации городов мира

В 2020 году Москва заняла 18-е место в рейтинге цифровой трансформации городов Services Globalization Index. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

За год российская столица улучшила свои позиции на пять пунктов.

В тройке лидеров рейтинга цифровой трансформации городов — Бангалор, Сан-Паулу, Торонто.

«Москва на протяжении последних лет активно развивает цифровую среду, внедряет инновации в различные сферы жизни города, создает электронные сервисы для горожан и бизнеса. Успехи российской столицы в этом направлении подтверждаются продвижением в данном рейтинге, где Москва находится в одном ряду с Лос-Анджелесом, Йоханессбургом и Сантьяго и опережает Дубай, Токио и Сеул», — сообщил Ефимов.

Рейтинг Services Globalization Index консалтингового агентства Tholons выходит с 2017 года. Тогда Москва заняла 38 место. В 2019 году российская столица улучшила позиции и вошла уже в топ-30.

Города в рейтинге оцениваются по пяти группам показателей: «Человеческий капитал», «Развитие бизнес-среды», «Издержки и инфраструктура», «Безопасность и качество жизни», а также «Цифровизация и инновации».При этом наибольший вес при расчете итогового рейтинга имеет группа «Цифровизации и инновации» — 40% от общей оценки.

«Именно в ней показатели Москвы увеличились в 1,5 раза. Помимо этого, серьезно улучшились показатели Москвы в группе "Безопасность и качество жизни"», — уточнил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

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