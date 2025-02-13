Созданный «Т-Банком» Центральный университет разместится в здании Центрального телеграфа

Созданный по инициативе «Т-Банка» Центральный университет расположится в здании Центрального телеграфа в центре Москвы, рассказали RB.RU в пресс-службе образовательной организации. Ранее о том, что «Т-Банк» закрыл сделку по покупке объекта, сообщили источники «Коммерсанта».

Центральный университет займет всю территорию здания общей площадью 68 тыс. кв. м. Ремонтные работы по реконструкции объекта закончатся в 2027 году, по их окончании в Центральном телеграфе смогут учиться и работать более 5 тыс. студентов и преподавателей, отметили в пресс-службе.

«В открытии нового кампуса Центрального университета в Центральном телеграфе мы видим и связь с прошлым нашей страны, и нашу инвестицию в ее будущее. Мы не просто даем знания нашим студентам — мы готовим их для успешной будущей карьеры у наших индустриальных партнеров, научной работы в тех современных лабораториях, которые мы открываем с ведущими учеными России», — заявил ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич.

Рендер изображения Центрального университета в Центральном телеграфе, фото: пресс-служба образовательной организации

«Т-Банк» запустил Центральный университет в июле 2023 года. Он создан при содействии более 50 крупнейших российских компаний и организаций, в том числе Центробанка, «Сбера», «Авито», VK, «Норникеля», «Яндекса», «Росатома», Yadro и X5 Group. Учащиеся в нем студенты «получают практические навыки для успешного старта карьеры», а также предложения о работе от крупнейших представителей бизнеса, уточнили в пресс-службе.

О том, что «Т-Банк» закрыл сделку по покупке здания Центрального телеграфа у девелопера Vos’hod, 5 февраля сообщили источники «Коммерсанта». Глава департамента IBC Real Estate по работе с офисными помещениями Екатерина Белова оценила текущую стоимость объекта в 35 млрд рублей.

Здание было построено в 1927 году. В 2019-м структура «Ростелекома» продала за 3,5 млрд рублей большую часть площадей объекта ООО «Центральный телеграф», которое связано с Riverstretch Trading & Investments, акционером O1 Properties — одного из крупных владельцев офисов класса A в Москве. Позже компания выкупила оставшиеся площади у «Промсвязьбанка» и «Дом.РФ».