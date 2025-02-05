«Коммерсантъ»: «Т-Банк» закрыл сделку по покупке здания Центрального телеграфа
«Т-Банк» закрыл сделку по покупке здания Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве. Об этом «Коммерсанту» сообщили три источника на рынке недвижимости. По словам одного из них, банк планирует разместить в здании свой Центральный университет.
- Новости
Газета пишет, что консультантом сделки выступила консалтинговая компания Ricci, где от комментариев изданию отказались. RB.RU направил запрос в пресс-службу «Т-Банка».
Руководитель департамента IBC Real Estate по работе с офисными помещениями Екатерина Белова оценила текущую стоимость здания в 35 млрд рублей. Партнер NF Group Константин Фомиченко оценивает актив в 500–600 тыс. рублей за кв. м. При площади объекта в 71 тыс. кв. м общая стоимость может достигать 35,5–42,6 млрд рублей.
Здание Центрального телеграфа было построено в 1927 году. В 2019-м структура «Ростелекома» продала за 3,5 млрд рублей большую часть площадей объекта ООО «Центральный телеграф», которое связано с Riverstretch Trading & Investments, акционером O1 Properties — одного из крупных владельцев офисов класса A в Москве. Позже компания выкупила оставшиеся площади у «Промсвязьбанка» и «Дом.РФ».
Сейчас Vos’hod, структура Riverstretch Trading & Investments, занимается реконструкцией здания, пишет «Коммерсантъ».
О том, что «Т-Банк» собрался выкупить здание Центрального телеграфа, весной сообщили источники «Ведомостей». По данным газеты, банк вел переговоры с Riverstretch Trading & Investments, но представитель кредитной организации в беседе с RB.RU тогда опроверг эту информацию.
Фото на обложке: Aleksei Golovanov / Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Просто о сложном: первые шаги в бизнесe»
- 1 Интерес арендаторов к подмосковным домам вырос на треть Стоимость аренды выросла и будет продолжать увеличиваться 12 мая 15:22
- 2 На московском рынке вторичного жилья наметилась стагнация Эксперты говорят о снижении стоимости жилья с учетом инфляции 07 мая 16:25
- 3 Спрос на профессиональные услуги по ремонту вырос почти на четверть Почти половина россиян предпочитают нанять специалиста 02 апреля 10:41
- 4 В 2025 году в городах-миллионниках появится на треть меньше новых офисов Сохранят динамику ввода площадей только бизнес-центры Москвы и Санкт-Петербурга 23 марта 19:44