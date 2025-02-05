«Коммерсантъ»: «Т-Банк» закрыл сделку по покупке здания Центрального телеграфа

«Т-Банк» закрыл сделку по покупке здания Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве. Об этом «Коммерсанту» сообщили три источника на рынке недвижимости. По словам одного из них, банк планирует разместить в здании свой Центральный университет.

Газета пишет, что консультантом сделки выступила консалтинговая компания Ricci, где от комментариев изданию отказались. RB.RU направил запрос в пресс-службу «Т-Банка».

Руководитель департамента IBC Real Estate по работе с офисными помещениями Екатерина Белова оценила текущую стоимость здания в 35 млрд рублей. Партнер NF Group Константин Фомиченко оценивает актив в 500–600 тыс. рублей за кв. м. При площади объекта в 71 тыс. кв. м общая стоимость может достигать 35,5–42,6 млрд рублей.

Здание Центрального телеграфа было построено в 1927 году. В 2019-м структура «Ростелекома» продала за 3,5 млрд рублей большую часть площадей объекта ООО «Центральный телеграф», которое связано с Riverstretch Trading & Investments, акционером O1 Properties — одного из крупных владельцев офисов класса A в Москве. Позже компания выкупила оставшиеся площади у «Промсвязьбанка» и «Дом.РФ».

Сейчас Vos’hod, структура Riverstretch Trading & Investments, занимается реконструкцией здания, пишет «Коммерсантъ».

О том, что «Т-Банк» собрался выкупить здание Центрального телеграфа, весной сообщили источники «Ведомостей». По данным газеты, банк вел переговоры с Riverstretch Trading & Investments, но представитель кредитной организации в беседе с RB.RU тогда опроверг эту информацию.

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