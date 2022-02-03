В Москве заявили об отсутствии проблем с зарядкой электробусов из-за срыва закупки 115 станций

В Москве не возникнет каких-либо проблем с зарядкой электробусов из-за срыва закупки 115 ультрабыстрых зарядных станций за 3 млрд рублей. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«Несостоявшаяся закупка никак не повлияла на эксплуатацию электробусов или планы на их развитие. В настоящее время в Москве установлено 168 ультрабыстрых зарядных станций, которых вполне достаточно для эксплуатации существующего парка электробусов, работающего на 68 маршрутах наземного транспорта», — заявили в «Мосгортрансе».

На сегодня в Москве уже 1000 электробусов. Концепция перехода на экологический транспорт подразумевает полную замену автобусов на электробусы к 2030 году.

Также в «Мосгорансе» прокомментировали претензии ФАС в связи с отсутствием в закупке пункта о запрете на покупку зарядок с иностранным ПО.

В ГУПе заявили, что на российском рынке уже существует отечественное ПО, которое полностью соответствует всем необходимым критериям для существующих задач, поэтому никаких затруднений с предстоящими закупками не возникнет.

«Более того, в целом мы отдаем приоритет отечественным разработкам и производителям. Это не только способствует надежности работы оборудования, но и создает дополнительные рабочие места на тех предприятиях, которые являются поставщиками», — добавили в ГУП «Мосгортранс».

Как сообщал RB.RU, в Москве поставщики отказались участвовать в закупке 115 ультрабыстрых зарядок. Одна из причин — слишком большой объем и сжатые сроки. Пандемия коронавируса повлияла на уровень производства микрочипов в мире, в итоге произвести такое количество зарядок уже в 2022 году одному поставщику будет не под силу.

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Фото на обложке: mos.ru