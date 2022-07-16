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«Сбер» раскрыл новую схему мошенничества с продажей товаров IKEA

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Сбер» раскрыл новую схему мошенничества с товарами IKEA. Злоумышленники используют фишинговый сайт для оплаты покупки, на котором жертва вводит данные своей карты и после этого теряет свои деньги.

«Сбер» раскрыл новую схему мошенничества с продажей товаров IKEA

О новом способе обмана покупателей товаров IKEA рассказал зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов.

Мошенники представляются сотрудниками IKEA и предлагают помощь в покупке товаров и скидку на них. Жертва выбирает товары, сообщает об этом «сотруднику», после чего он отправляет покупателю ссылку на сайт с собранной корзиной для оплаты покупки. Этот сайт фишинговый – жертва вводит данные своей карты, они попадают в руки злоумышленников. В результате покупатель остается без денег и товаров.

Ранее был раскрыта еще одна схема мошенничества с покупкой товаров IKEA. Мошенники обманывают желающих купить товары, используя группы VK и чаты в мессенджерах.

IKEA объявила о полном прекращении работы в России 15 июня. После этого компания анонсировала ограниченную распродажу остатков товаров – сначала к ней допустили сотрудников, а после – рядовых покупателей. Для последних распродажа должна была начаться 5 июля, но сайт IKEA перестал работать из-за «технического сбоя».

Позже IKEA ввела лимит на покупки – не более 70 единиц одного товара в руки на сумму не более 1 млн рублей. Для оформления заказов IKEA ввела автоматическую очередь на сайте, но к 14 июля перестала оформлять заказы в Москве и Петербурге, потому что все слоты для доставки оказались заняты.

Фото на обложке: simpletun / Shutterstock

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