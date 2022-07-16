«Сбер» раскрыл новую схему мошенничества с продажей товаров IKEA

«Сбер» раскрыл новую схему мошенничества с товарами IKEA. Злоумышленники используют фишинговый сайт для оплаты покупки, на котором жертва вводит данные своей карты и после этого теряет свои деньги.
О новом способе обмана покупателей товаров IKEA рассказал зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов.
Мошенники представляются сотрудниками IKEA и предлагают помощь в покупке товаров и скидку на них. Жертва выбирает товары, сообщает об этом «сотруднику», после чего он отправляет покупателю ссылку на сайт с собранной корзиной для оплаты покупки. Этот сайт фишинговый – жертва вводит данные своей карты, они попадают в руки злоумышленников. В результате покупатель остается без денег и товаров.
Ранее был раскрыта еще одна схема мошенничества с покупкой товаров IKEA. Мошенники обманывают желающих купить товары, используя группы VK и чаты в мессенджерах.
IKEA объявила о полном прекращении работы в России 15 июня. После этого компания анонсировала ограниченную распродажу остатков товаров – сначала к ней допустили сотрудников, а после – рядовых покупателей. Для последних распродажа должна была начаться 5 июля, но сайт IKEA перестал работать из-за «технического сбоя».
Позже IKEA ввела лимит на покупки – не более 70 единиц одного товара в руки на сумму не более 1 млн рублей. Для оформления заказов IKEA ввела автоматическую очередь на сайте, но к 14 июля перестала оформлять заказы в Москве и Петербурге, потому что все слоты для доставки оказались заняты.
Фото на обложке: simpletun /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 SEO-аналитика мебельного рынка. Что изменилось в 2022 году?
- 2 Кьелл Нордстрем: Капитализм — это большая сортировочная машина
- 3 6 советов по запуску стартапа от менторов МЕГА Accelerator
- 4 Молодежные акселераторы «Сбера» открыли прием заявок на бесплатный трек по искусственному интеллекту
- 5 Банковские гарантии в Сбере: удобный подход к серьезному делу
ВОЗМОЖНОСТИ
16 июля 2022
19 июля 2022
20 июля 2022