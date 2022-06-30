Мошенники стали предлагать купить товары из IKEA

В России мошенники стали предлагать приобрети товары из закрывшихся магазинов IKEA. В Москве уже возбуждено три уголовных дела: граждане переводили таким «продавцам» деньги, а те пропадали.

После сообщения о приостановке деятельности ритейлера в России объявления о продаже его товаров стали появляться на самых разных сайтах, пишут «Известия» со ссылкой на источники.

С одной из покупательниц связался «продавец» и убедил ее оплатить ранее заказанный в IKEA диван. Девушка перевела ему деньги, но товар так и не получила.

Вторую жертву мошенники нашли в чате соседей дома в Telegram. Женщина заказала у мошенников 500 бокалов, сделала предоплату 50%, но «продавец» скрылся.

Третья пострадавшая вышла на мошенников сама в группе «Ищу IKEA» во «ВКонтакте» нашла сообщение «сотрудниц» магазина, которая распродает товары ритейлера. Девушка перевела деньги, но товары так и не получила.

Управляющий партнер «Юридического бюро №1» Юлия Комбарова посоветовала при покупке с рук проводить оплату только в момент передачи товара. По словам главы «Этерна» Дмитрия Томилина, полностью защититься от таких аферистов можно, если только отказаться от товаров ушедших брендов, иначе рисков избежать не получится.

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