Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Мошенники стали предлагать купить товары из IKEA

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России мошенники стали предлагать приобрети товары из закрывшихся магазинов IKEA. В Москве уже возбуждено три уголовных дела: граждане переводили таким «продавцам» деньги, а те пропадали.

Мошенники стали предлагать купить товары из IKEA

После сообщения о приостановке деятельности ритейлера в России объявления о продаже его товаров стали появляться на самых разных сайтах, пишут «Известия» со ссылкой на источники.

С одной из покупательниц связался «продавец» и убедил ее оплатить ранее заказанный в IKEA диван. Девушка перевела ему деньги, но товар так и не получила. 

Вторую жертву мошенники нашли в чате соседей дома в Telegram. Женщина заказала у мошенников 500 бокалов, сделала предоплату 50%, но «продавец» скрылся. 

Третья пострадавшая вышла на мошенников сама в группе «Ищу IKEA» во «ВКонтакте» нашла сообщение «сотрудниц» магазина, которая распродает товары ритейлера. Девушка перевела деньги, но товары так и не получила.

Управляющий партнер «Юридического бюро №1» Юлия Комбарова посоветовала при покупке с рук проводить оплату только в момент передачи товара. По словам главы «Этерна» Дмитрия Томилина, полностью защититься от таких аферистов можно, если только отказаться от товаров ушедших брендов, иначе рисков избежать не получится.

Фото на обложке: Unsplash

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Товара очень много»: сотрудники IKEA опровергли информацию о переносе начала распродажи
  2. 2 SEO-аналитика мебельного рынка. Что изменилось в 2022 году?
  3. 3 Кьелл Нордстрем: Капитализм — это большая сортировочная машина
  4. 4 6 советов по запуску стартапа от менторов МЕГА Accelerator
  5. 5 В России резко выросло число фишинговых сайтов доставки посылок за рубеж
Blanc
Знаешь все изменения, которые затронули твой бизнес? Пройди тест и получи полезный подарок
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

30 июня 2022

Cartier Women's Initiative

30 июня 2022

«Энергопрорыв-2022»

30 июня 2022

Гранты для предпринимателей Москвы в сфере общепита

Все ВОЗМОЖНОСТИ