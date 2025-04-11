В 2024 году выручка владельца бывших заводов IKEA выросла на 21,3%

В то же время чистая прибыль компании составила 239 млн рублей, что на 9,1% меньше показателей 2023 года. Себестоимость продаж выросла почти на четверть (23,2%), достигнув 5,6 млрд рублей, а валовая прибыль выросла на 18,3%, до 3,6 млрд рублей.

Шведская IKEA сообщила о планах покинуть российский рынок в 2022 году, после начала военной спецоперации на Украине. В августе того же года ритейлер провел последнюю распродажу складских остатков, а в марте 2023 года продал свое последнее предприятие в стране.

После ухода у IKEA в России оставались 20 млн единиц нераспроданной продукции, которые в 2022 году выкупил «Яндекс Маркет». В 2023 году «Яндекс» нанял Котюгу и ее команду, чтобы увеличить число поставщиков и производителей на маркетплейсе, а также разработать онлайн-конструктор подбора мебели.

В ноябре 2024 года бывшая команда коммерческого блока IKEA в России перешла в мебельную сеть Hoff. К компании также присоединилась экс-руководителем закупочного бизнеса российской IKEA Алла Котюга.

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