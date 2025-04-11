В 2024 году выручка владельца бывших заводов IKEA выросла на 21,3%
Анастасия Коссаковская
По результатам 2024 года выручка производителя пиломатериалов и мебели ООО «Лузалес» увеличилась на 21,3% относительно показателей предыдущего года и достигла 9,2 млрд рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на бухгалтерскую отчетность компании. «Лузалес» приобрел бывшие активы IKEA в Ленинградской и Кировской областях в 2023 году.
В 2024 году выручка владельца бывших заводов IKEA выросла на 21,3%
https://rb.ru/news/ikea-sanctions-exit/
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В то же время чистая прибыль компании составила 239 млн рублей, что на 9,1% меньше показателей 2023 года. Себестоимость продаж выросла почти на четверть (23,2%), достигнув 5,6 млрд рублей, а валовая прибыль выросла на 18,3%, до 3,6 млрд рублей.
- Шведская IKEA сообщила о планах покинуть российский рынок в 2022 году, после начала военной спецоперации на Украине. В августе того же года ритейлер провел последнюю распродажу складских остатков, а в марте 2023 года продал свое последнее предприятие в стране.
- После ухода у IKEA в России оставались 20 млн единиц нераспроданной продукции, которые в 2022 году выкупил «Яндекс Маркет». В 2023 году «Яндекс» нанял Котюгу и ее команду, чтобы увеличить число поставщиков и производителей на маркетплейсе, а также разработать онлайн-конструктор подбора мебели.
- В ноябре 2024 года бывшая команда коммерческого блока IKEA в России перешла в мебельную сеть Hoff. К компании также присоединилась экс-руководителем закупочного бизнеса российской IKEA Алла Котюга.
Фото на обложке: Ari_Achmad Rizal / Shutterstock
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