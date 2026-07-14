Wildberries займется продвижением внутреннего туризма в регионах России — в сотрудничестве с Минэкономразвития

RWB и Минэкономразвития запустили совместный проект по продвижению туристических услуг в российских регионах, сообщили в пресс-службе компании. В сервисе WB Travel на Wildberries пользователям будут показывать предложения сертифицированных гидов и экскурсоводов. В пилотном проекте будут участвовать Калининградская, Тульская и Мурманская области, Дагестан и Санкт-Петербург.

Для проекта отобрали регионы с наиболее активными гидами

Для участия в пилотном проекта платформа выбрала пять регионов России — их отобрали по активности гидов и экскурсоводов, подключившихся к «Маркетплейсу впечатлений», витрине туристических услуг в WB Travel. Через сервис пользователи могут бронировать экскурсии и маршруты, которые проводят специалисты из официального реестра Минэкономразвития.

В рамках проекта реклама с главными туристическими локациями регионов появится на цифровых экранах Russ более чем в 20 регионах России. Кроме того, онлайн-продвижение запустят в приложении Wildberries.

В RWB рассчитывают на рост туристического трафика в регионах

Руководитель WB Travel Тарас Демура заявил, что компания видит растущий интерес регионов к продвижению туристических маршрутов, впечатлений и локальных продуктов. По его словам, инфраструктура Wildberries и медийные ресурсы Russ помогут региональному туристическому бизнесу привлекать стабильный поток клиентов.

Проект стал частью развития туристического направления RWB. Ранее компания начала развивать собственную сеть отелей в Египте и Турции.