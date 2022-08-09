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IKEA завершит онлайн-распродажу в России 15 августа

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

IKEA завершит онлайн-распродажу товаров в Росии в 20:00 мск 15 августа, сообщила компания. После этой даты магазины ритейлера будут доступны только для выдачи заказов и возвратов.

IKEA завершит онлайн-распродажу в России 15 августа

Все оформленные заказы выдадут или доставят в течение августа и сентября.

В начале марта IKEA заявила о приостановке работы в России на фоне спецоперации. В середине июня компания объявила, что сократит бизнес в стране и продаст свои фабрики, а также проведет распродажу остатков товаров.

Компания успешно провела распродажу для сотрудников, а 5 июля началась онлайн-распродажа для клиентов, которая продолжается до сих пор. Покупатели неоднократно жаловались на сбои в работе сайта, которые происходят на фоне большого числа желающих приобрести продукцию IKEA. 

Ранее IKEA расширила зону доставки в России еще на десять городов, где у нее нет магазинов. 

В настоящее время попасть на сайт IKEA можно после прохождения электронной очереди.

Фото на обложке: Unsplash

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