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IKEA расширила зону доставки в России еще на десять городов, где у нее нет магазинов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Шведский ритейлер IKEA увеличил число городов в России для доставки товаров в рамках онлайн-распродажи, сообщает на своем сайте компания.

IKEA расширила зону доставки в России еще на десять городов, где у нее нет магазинов

Зона доставки расширилась еще на десять городов: в Волгоград, Воронеж, Пензу, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск и Челябинск. В этих городах у компании нет магазинов.

Ранее IKEA предлагала доставку товаров только в тех городах, где есть магазины сети. Это Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, а также прилегающие к ним территории, но не далее 50 км от города.

Скриншот с сайте IKEA

В начале марта IKEA заявила о приостановке работы в России на фоне спецоперации. В середине июня компания объявила, что сократит бизнес в стране и продаст свои фабрики, а также проведет распродажу остатков товаров.

Сначала компания провела распродажу для сотрудников, а 5 июля стартовала онлайн-распродажа для клиентов, которая продолжается до сих пор. Покупатели неоднократно жаловались на сбои в работе сайта. Они происходят на фоне большого числа желающих приобрести продукцию IKEA. 

Фото на обложке: Unsplash

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